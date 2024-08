Muller iguala Sepp Maier como jogador com mais partidas na história do Bayern

Num dia histórico para Thomas Muller, que igualou o jogador com mais partidas de sempre pelo Bayern de Munique, os bávaros arrancaram a missão de reconquistar a Bundesliga com um difícil triunfo, por 3-2, em casa do Wolfsburgo.

O avançado de 34 anos entrou na segunda parte e somou o seu 709.º jogo pelo único clube que representou na carreira, igualando o registo de Sepp Maier, que alinhou pelo Bayern entre 1962 e 1980.

Formado no Bayern, Muller estreou-se pela equipa principal em 2008/09 e na época seguinte tornou-se uma peça importante para o clube. É também o jogador com mais assistências pelo Bayern (269) e o terceiro melhor marcador da sua história, com 244 golos, atrás apenas de Lewandowski (344) e Gerd Muller (570).

Sem João Palhinha e Raphael Guerreiro, ambos no banco, o Bayern sofreu para conquistar os primeiros três pontos.

Abriu o marcador por Jamal Musiala, aos 20 minutos, e viu um "bis" de Lovro Majer, aos 47 e 55, colocar tudo em risco. Um golo na própria baliza de Kaminski empatou novamente o encontro e Gnabry decidiu o jogo, aos 82 minutos.

Foi a estreia de Vincent Kompany como treinador do Bayern na Bundesliga. Depois de 11 títulos consecutivos, os bávaros perderam o campeonato na época passada para o Bayer Leverkusen.