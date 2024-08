Livre no mercado, Rui Patrício vai assinar pela Atalanta

O internacional português Rui Patrício vai assinar contrato com a Atalanta, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Segundo o especialista, o guarda-redes de 36 anos junta-se ao clube italiano como suplente. Estava livre no mercado depois de ter terminado contrato com a Roma, clube no qual perdeu a titularidade a meio da última época.

Patrício esteve as últimas três épocas na Roma. Jogou ainda no Wolverhampton e no Sporting.

Na Atalanta, Patrício é o substituto de Juan Musso, de 30 anos, que arrancava a sua 4.ª época no clube como titular, mas que deverá rumar ao Atlético de Madrid. Na época passada, o mais usado foi o italiano Marco Carnesecchi, de 24 anos, que continua no clube.

É o guarda-redes com mais internacionalizações na história da seleção nacional, com 108 jogos disputados. Foi o suplente de Diogo Costa no último Euro 2024 e Mundial 2022. Poderá não integrar os convocados de Roberto Martíneza no arranque do apuramento para o Mundial 2026 nas próximas semanas.