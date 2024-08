Impacto imediato. Neto assiste golo de João Félix na goleada do Chelsea

O internacional português João Félix estreou-se pelo Chelsea com um golo na vitória expressiva, por 6-2, na visita ao Wolverhampton.

O português, que se desvinculou definitivamente do Atlético de Madrid, foi suplente utilizado e marcou o último do resultado gordo conseguido pelos "blues".

Também lançado do banco, Pedro Neto arrancou pela esquerda e fez um passe atrasado para Félix, que rematou de primeira sem hipótese para o guarda-redes compatriota José Sá.

A grande figura do encontro foi Cole Palmer, um dos destaques já da época passada. O médio-ofensivo marcou o segundo golo e assistiu os três que se seguiram da autoria de Madueke na segunda parte.

Renato Veiga foi também suplente utilizado. No Wolves, Sá e Toti Gomes foram titulares, Rodrigo Gomes e Podence foram suplentes utilizados e Gonçalo Guedes não saiu do banco.

A goleada é a primeira vitória do Chelsea, que entrou na época a perder com o Manchester City. Está no 9.º lugar da tabela, com três pontos. Os Wolves somam a segunda vitória e estão no 19.º.