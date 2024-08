Endrick marca golo em estreia de sonho pelo Real Madrid

Endrick, de apenas 18 anos, marcou golo na sua estreia oficial pelo Real Madrid. E precisou de muito pouco tempo.

No banco sem utilização nos primeiros dois jogos da época, o Santiago Bernabéu entusiasmou-se para ver os primeiros minutos do miúdo que o Real deu mais de 50 milhões de euros para contratar quando tinha ainda 16 anos de idade, mas que teve de esperar até à maioridade para o receber.

Com o jogo controlado e 1-0 no marcador, Ancelotti lançou Endrick para os seus primeiros minutos com a camisola do Real Madrid, entrando para o lugar de outro reforço de peso, Kylian Mbappé.

Brahim Díaz fez o golo da confirmação da vitória aos 88, mas houve ainda tempo para o brilharete de Endrick. Num rápido contra-ataque no último lance dos descontos, Endrick recebeu de Brahim Díaz, fez uma simulação e rematou em força - e com ajuda de um ligeiro desvio - para o fundo da baliza. Foi o primeiro de um jogador que "espera ficar a carreira toda no Real".

"Vencemos 3-0, estamos felizes. Tenho a minha família aqui no estádio, eles sabem o quanto eu trabalhei e sofri, eles também sofreram. As pessoas criticavam-me. A mim, à minha família, à minha namorada. Viver este momento é maravilhoso. É um sonho que se torna realidade, hoje fiz a estreia, estou sem palavras. Quero dar um espetáculo para que todos possam desfrutar", disse, aos meios oficiais do clube.

O Real Madrid vence pela primeira vez depois do deslize na abertura da La Liga e soma quatro pontos. Está atrás dos líderes Celta de Vigo e Barcelona.