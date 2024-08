Abel Ferreira pede desculpa a uma jornalista após afirmar que "só dá explicações a três mulheres"

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, pediu desculpas publicamente depois de ter interrompido a questão de uma jornalista para dizer que "só dá explicações a três mulheres: a mãe, mulher e a presidente".

Nas redes sociais, o treinador do Palmeiras emitiu um comunicado no qual explica que "ligou à repórter ainda no autocarro para dizer que não teve, de forma alguma, intenção de causar constrangimento".

"Utilizei a pergunta para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça, sem me dar conta de que, naquele contexto, a declaração poderia gerar uma interpretação diferente ou soar hostil", disse.

Uma jornalista questionou Abel Ferreira sobre a lesão de Mayke e o treinador não deixou levar a pergunta até ao fim, interrompendo: "Uma coisa que vocês têm que entender é que só tenho que dar satisfação a três mulheres: minha mãe, minha mulher e a Leila [presidente]".

"Elas são as únicas que me podem pedir explicação. Os outros podem manifestar, elogiar, reclamar. O treinador tem que saber ouvir e aceitar, infelizmente aconteceram coisas dentro do clube em agosto. A pior delas foram as lesões. Umas que vocês souberam e outras não", prosseguiu.

Ainda na nota, Abel explicou que nas conferências de imprensa entende que "não está a responder diretamente a repórteres", mas sim a falar para "todos os que acompanham".

"Lembro que, também na entrevista de ontem, expressei a minha admiração pela presidente Leila Pereira e o orgulho que sinto por ser liderado por uma mulher. Reconheço, contudo, que fui infeliz na resposta e, por esse motivo, procurei a jornalista para me retratar e esclarecer o que considero ter sido um mal-entendido", completou.

Abel Ferreira tem sido criticado pelo mau momento de forma do Palmeiras, que é terceiro no campeonato a quatro pontos do líder Fortaleza, e eliminado da Copa Libertadores pelo Botafogo.