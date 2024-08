Novo Mundial de clubes em 2025 já tem confirmadas 30 das 32 equipas

A nova edição do Campeonato do Mundo de clubes de futebol, organizado pela FIFA, tem já confirmadas 30 equipas das 32 que vão participar na competição em 2025, entre as quais Benfica e FC Porto, os únicos representantes lusos. Neste momento, ficam a faltar somente dois clubes para completar o quadro de participantes no Mundial, que serão o vencedor da Taça Libertadores, da Confederação Sul-americana (CONMEBOL), e uma equipa dos Estados Unidos, ainda a designar, enquanto representante do país anfitrião da competição, que se realizará entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano. Os argentinos do Boca Juniors foram a 30.ª formação a alcançar uma vaga no Mundial, classificando-se automaticamente na quinta-feira, face à eliminação do Nacional de Montevideu nos oitavos de final da Taça Libertadores. Apesar de nem estarem a disputar a Libertadores, os 'xeineze' garantiram um lugar no Mundial graças ao ranking de desempenho nos últimos quatro anos na competição sul-americana, juntando-se a Palmeiras (2021), de Abel Ferreira, Flamengo (2022), Fluminense (2023), os três anteriores vencedores da prova, e River Plate, que também já tinha 'carimbado' a presença pelo ranking.

Desta forma, das seis vagas atribuídas à CONMEBOL, fica a faltar definir apenas uma, no caso o vencedor da presente edição da Libertadores, que será conhecido em 30 de novembro. Caso o campeão seja Flamengo, Fluminense ou River Plate, todos ainda em prova e que já têm presença assegurada no Mundial, a derradeira vaga passará para o clube com o terceiro melhor ranking a seguir aos dois argentinos, que, neste momento, é o Olimpia, do Paraguai. As restantes confederações continentais já têm todas os seus representantes definidos, com a UEFA a apresentar o maior contingente, com 12 equipas: os últimos quatro campeões europeus, Chelsea (2011), Real Madrid (2022 e 2024) e Manchester City (2023), aos quais se juntam as que tiveram melhor ranking neste período, no caso Benfica, FC Porto, Bayern Munique, Paris Saint-Germain, Inter Milão, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Juventus e Salzburgo. Pela Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF), estarão presentes os últimos quatro vencedores da Liga dos Campeões, nomeadamente os mexicanos do Monterrey (2021), León (2023) e Pachuca (2024), e os norte-americanos do Seattle Sounders (2022).