A "noite mágica" de Tatiana Pinto perante 30 mil no Metropolitano: "Tinha as pernas a tremer e tudo. Foi bom"

Se fechar os olhos, Tatiana Pinto ainda ouve o burburinho, a música alta, os rugidos a cada aparição estelar. Mas nada tem a densidade do momento em que lhe disseram para esperar antes do túnel que desagua no relvado. É a fronteira entre o anonimato e aquela espécie de Hollywood que é o futebol. E lá lhe disseram para avançar.

“Foi como se o meu coração estivesse a saltar fora do meu peito”, confessa a Bola Branca, já refeita da viagem naquele foguetão onde o combustível são as emoções. “Estava super nervosa, foi uma sensação que nunca tinha experienciado. Tinha as pernas a tremer e tudo. Foi bom.”

Do picotado das colunas enormes saía a canção “Fly Away” de Tones and I. Uma música portuguesa esteve em cima da mesa, mas a nova jogadora do Atlético Madrid preferiu algo com uma batida diferente. Queria “energia e aura”, conta.

Tatiana Pinto, ex-futebolista do Brighton, foi apresentada na quarta-feira, no Metropolitano, ao lado de Luany, Gio Queiroz, Rosa Otermín, Fiamma Benítez, Synne Jensen e Lauren Leal. Mas também com os famosos Julián Álvarez, que chegou do Manchester City a troco de muitos sacos de dinheiros, Conor Gallagher, proveniente do Chelsea, e Robin Le Normand, acabadinho de chegar da Real Sociedad. Ou seja, um campeão do mundo pela Argentina e um campeão da Europa pela Espanha.