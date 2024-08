Ser mãe ou futebolista? O AC Milan deu um passo em frente na proteção das mulheres no futebol

A sociedade tem pouca pressa no que toca à proteção dos direitos das mulheres. O futebol acompanha. Depois de alguns casos de despedimentos ou de contratos não renovados no contexto de maternidade, e até de contratos assinados mesmo tendo inscrita uma cláusula antigravidez (ou seja, rescisão caso um bebé começasse a crescer na barriga da futebolista), as mulheres que queiram ser mães não têm de temer pela carreira.

No primeiro dia de janeiro de 2021, a FIFA implementou novas normas para atacar esta temática. Entre outras, a nova legislação prevê uma licença de maternidade mínima de 14 semanas, das quais pelo menos oito devem seguir-se ao nascimento do bebé, garantindo ainda dois terços do salário, no caso de a lei nacional ou do contrato coletivo de trabalho não estabelecerem um valor mais elevado.

O AC Milan anunciou, nos primeiros dias de agosto, que se tornou no primeiro clube europeu a garantir a renovação do contrato para futebolistas que engravidem no último ano dessa ligação. O salário será o mesmo. Os milaneses garantem ainda ajuda nos cuidados das crianças.