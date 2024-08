Eriksson falou sobre a morte: "Com sorte, no fim de tudo, as pessoas vão dizer ‘sim, era um bom homem'"

‘Svennis’ percebeu o encanto das táticas de futebol quando o patrão da padaria onde ele trabalhava na adolescência se punha a desenhá-las no chão com farinha. Uns anos antes, no Mundial de 1958 na Suécia, o adolescente tragou o gracioso futebol de outro adolescente. “Queríamos ser todos o Pelé…”

Avançando os muitos e dourados e não tão dourados frames deste filme, entre pedidos à mulher para ir espiar equipas da 3.ª divisão e muitos troféus pela Europa fora, Sven-Göran Eriksson anunciou em janeiro que tinha um cancro e que talvez lhe restasse apenas um ano de vida.

Depois da digressão por alguns estádios que marcaram a sua carreira, entre eles o Estádio da Luz, segue-se um documentário, “Sven”, na Amazon Prime Video. O diário inglês “Mirror” resgatou algumas confissões e reflexões do sueco.