Sinais promissores no arranque da Juventus de Thiago Motta

Têm sido anos difíceis para a Juventus, afastada da luta pelo título nas últimas quatro épocas depois de uma década de hegemonia. A época 2024/25 arranca com sinais promissores, com o novo treinador Thiago Motta, e com vitória caseira frente ao recém-promovido Como, por 3-0.

Com treinador contratado ao Bolonha, a Juventus arrancou novo ciclo com um onze inicial renovado e com destaque para a estreia de Mbangula, promovido dos escalões de formação.

Foi o jovem avançado belga de 20 anos que abriu o marcador ao minuto 23, assistido por Weah, que viria a marcar o segundo, aos 45 minutos.

Depois de um golo anulado a Vlahovic por fora de jogo, através do VAR, o 3-0 final surgiu já nos descontos, aos 91 minutos, por Cambiaso, com assistência de Mbangula.

Thiago Motta, de 41 anos, apurou o Bolonha para a fase de grupos da Liga dos Campeões e tem agora o maior desafio de uma carreira que começou em 2018 e que passou pelos sub-19 do PSG, Génova, Spezia e Bolinha.

Como jogador, Motta jogou no Barcelona, Atlético de Madrid, Génova, Inter de Milão e PSG.