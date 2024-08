La Liga fértil em deslizes. Atlético de Madrid também empata no arranque

O Atlético de Madrid empatou na jornada inaugural da La Liga, a dois golos, na visita ao Villarreal.

Já sem João Félix na ficha de jogo, que deverá estar de saída para o Chelsea, o jogo começou de feição para a equipa da casa e a ritmo eletrizante.

Danjuma abriu o marcador para o "submarino amarelo", aos 18 minutos, e Llorente empatou logo pouco depois, aos 20 minutos.

Um autogolo de Koke voltou a adiantar o Villarreal na partida, aos 37 minutos, mas o jogo foi para intervalo empatado com golo de Sorloth, que marcou na estreia pelo Atleti precisamente contra o seu antigo clube. Na segunda parte, o resulto não voltou a mexer e não houve sequer qualquer remate enquadrado.

Foi uma primeira jornada da La Liga fértil em surpresas, com o empate do Real Madrid em Maiorca, do Athletic contra o Getafe, do Girona contra o Bétis e a derrota da Real Sociedad contra o Rayo. Dos candidatos, apenas o Barcelona venceu, mas não se livrou do susto e precisou de reviravolta em Valência.