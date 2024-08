Em 2024, Vardy ainda rima com golo. Leicester estraga estreia do Tottenham

Jamie Vardy desceu com o Leicester City ao Championship, mas o icónico avançado - e capitão - não precisou de muito tempo para marcar no regresso do clube à Premier League no empate frente ao Tottenham, a um golo.

A jogar fora de portas, os "Spurs" marcaram primeiro, aos 29 minutos, pelo ex-Sporting Pedro Porro. Maddison cruzou para a zona da grande penalidade e o lateral direito penteou a bola para dentro da baliza.

Os recém-promovidos marcaram na segunda parte, aos 58 minutos, por Jamie Vardy. O também antigo jogador dos leões, Fatawu, fez o cruzamento, percebendo que Vardy estava sozinho na pequena área, e este cabeceou para golo.

A arrancar a 13.ª época no clube pelo qual já foi campeão, Vardy, de 37 anos, marcou o seu 137.º golo na Premier League.

O Tottenham dominou e insistiu, teve quase 75% de posse de bola e o dobro dos remates do Leicester, mas a equipa de Ange Postegoclu não conseguiu arrancar a Premier League com vitória.