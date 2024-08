​Depois do cântico racista, Enzo foi capitão no Chelsea. E o treinador explicou porquê

Tudo aconteceu numa viagem de autocarro da seleção argentina, depois do triunfo na final da Copa América. Enzo Fernández, futebolista do Chelsea, foi o autor do ‘direto’ no Instagram que expôs o cântico racista contra os franceses.

Para além de Amélie Oudéa-Castéra, ministra do Desporto francesa, e a Federação terem pedido à FIFA para investigar o caso, alguns colegas de Enzo e futebolistas noutras latitudes reagiram. “O futebol em 2024: racismo desinibido”, escreveu Wesley Fofana nas redes sociais. O médio argentino pediu desculpa, o clube abriu um inquérito interno. O caos no Chelsea, com mudanças na propriedade e a contratação de inúmeros futebolistas, ganhava outra camada.

Puxando a fita à frente, mais exatamente ao início da Premier League, o Chelsea recebeu o tetracampeão Manchester City, no Stamford Bridge, no domingo. Os ‘blues’ perderam por 2-0, com Haaland a fazer o 91.º golo em 100 jogos pelos 'cityzens', mas uma das histórias morou na braçadeira de Enzo Fernández. No final do jogo, Enzo Maresca, o treinador que fez do Leicester campeão do Championship, respondeu à pergunta que era obrigatória: por que razão Fernández foi o capitão depois daquele episódio? “Eu penso que o Enzo é um dos capitães desta equipa. Não é o único. Temos o Reece [James], temos mais capitães aqui. Eu vejo que os companheiros do Enzo o reconhecem como uma referência, como um capitão. Ele já tinha sido capitão na pré-época, quando retirámos o Reece durante um jogo…”, deu troco Maresca, um ex-futebolista. E acrescentou: “Todos nós erramos. É importante reconhecê-lo. O Enzo errou, ele reconheceu o erro e acabou. Não é importante”.