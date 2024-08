Au revoir, Titi. ​Depois da prata nos Jogos, Henry abandona a seleção sub-21 francesa

O anúncio está no site oficial da federação francesa (FFF) e ali surgem também as palavras de Henry, um dos grandes futebolistas das últimas décadas.

Tem 31 anos, menos sete do que James Milner, e sub(...)

“Depois de o ter seguido ao longo desta campanha, pude constatar o seu grande profissionalismo, o seu rigor e o seu amor pela camisola azul. Desejamos-lhe as maiores felicidades para o resto da sua carreira”, concluiu.

A federação vai dar início, nos próximos dias, ao recrutamento do substituto da lenda do Arsenal e da seleção francesa. Em setembro, a seleção sub-21 vai jogar dois jogos de qualificação para o Euro 2025, pelo que deverá haver novidades brevemente.

Henry, que foi nomeado selecionador sub-21 gaulês em agosto de 2023, volta assim a parar e talvez regresse aos comentários televisivos, onde brilha quase tanto como quando jogava.

No currículo, o antigo ‘14’ dos ‘gunners’ conta com experiências no Monaco e no Montreal Impact, como treinador principal, e como adjunto da seleção belga, onde assistia Roberto Martínez, o agora selecionador português.