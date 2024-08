Quem é Fabian Hürzeler, a "autoridade amigável" que é o treinador mais jovem da história da Premier League?

James Milner já viu uma coisa ou duas no futebol. Talvez não esperasse, aos 38 anos, receber no Brighton um treinador com menos sete anos. Fabian Hürzeler, nascido no Texas e filho de um suíço e de uma alemã, tinha nove anos quando Milner se estreou na Premier League e tornou-se agora no mais jovem treinador da história daquela liga (Ryan Mason foi interino no Tottenham 2021; tinha 29 anos).

Milner, um jogador que já fez um bocadinho de tudo num campo de futebol, esteve oito anos no Liverpool sob orientações de Jürgen Klopp, a principal referência de Hürzeler.

“Eu tenho flashbacks”, admitiu à Sky Sports o futebolista, ainda antes do campeonato começar. Começou no sábado, com uma vitória importante no relvado do Everton, mas já vamos.

“Há uma boa mistura do último treinador [Roberto de Zerbi], que era orientado para a construção [de jogo desde trás], e um pouco do Jürgen Klopp”, confessou o jogador que se tornou no primeiro a jogar 23 temporadas na principal divisão inglesa.

“Especialmente, na forma como defendemos”, continuou o experiente jogador. “O foco na alta intensidade, no counter-pressing e na reação rápida às perdas de bola. Ele meteu o seu selo e intensidade nas coisas, ele quer que joguemos com e sem bola.”