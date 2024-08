Ano novo, vida antiga e Haaland não tremeu: City vai à casa do Chelsea mostrar quem manda

Raheem Sterling nem foi convocado e a sua equipa pessoal tratou de emitir um comunicado. Há caso. Enzo, mesmo apesar daquela odiosa polémica dos cânticos racistas no autocarro da Argentina, foi o capitão do Chelsea.

Maresca deixou de fora para este jogo qualquer coisa como 15 jogadores. O caos do Chelsea continua, culpa do excesso de dinheiro que existe por ali. Os memes nas redes sociais sucedem-se. Ora se veem autocarros com 15 andares, ora multidões caóticas a fazer o paralelismo com a dimensão do plantel dos ‘blues’.

Manchester City e Chelsea inauguraram este domingo, no Stamford Bridge, as suas caminhadas na Premier League. Pep Guardiola de um lado, o tetra campeão, e Enzo Maresca do outro, ex-adjunto de Pep e campeão do Championship com o Leicester.

Erling Haaland surgiu na área, afastou Cucurella como se afastam as moscas e picou a bola, desviando-a de Robert Sánchez. Ao centésimo jogo do monstro nórdico, o canhoto fez 91 golos e 15 assistências.

Tem 31 anos, menos sete do que James Milner, e sub(...)

Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares nos visitantes. O último, um dos melhores em campo, jogou pelo corredor central. Nas linhas estavam os atrevidos Jérémy Doku e Savinho, que seria substituído por Phil Foden ao intervalo (seria a única substituição do treinador catalão do Man. City).

No lado da equipa da casa, Cole Palmer, Nkunku e Nicolas Jackson criaram alguns problemas aos cityzens, mais na primeira parte até. No segundo tempo, com Pedro Neto desde os 58’, que ajudou a revolucionar ligeiramente o jogo do grupo de Maresca, o City conseguiu controlar melhor, evitou erros e tentou guardar mais a bola, ainda que Ederson aqui e ali tenha revelado alguma intranquilidade.

O segundo golo dos campeões nacionais chegou aos 84’, por um ex-Chelsea, campeão da Europa com aquele clube londrino: Mateo Kovacic. Tirou do caminho dois adversários e bateu, ainda fora da área, para o lado menos óbvio. Golaço. E contenção nos festejos, em homenagem ao passado em conjunto com aquela gente.

Uma boa surpresa foi a entrada de Renato Veiga, aos 80’. O futebolista português, formado no Sporting e filho de Nélson Veiga, entrou por Marc Cucurella, tocado.

As estatísticas falam num jogo equilibrado e o Chelsea realmente chegou a ser incómodo. Há espaço para crescer, mas o desfecho deste jogo demonstra exatamente onde as equipas estão neste momento. Uns hesitam, outros matam. O futebol não espera. E o Liverpool e o Arsenal também não: os rivais do City ganharam os seus jogos no sábado.