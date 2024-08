Neves brilha na goleada do PSG, Ramos sai lesionado

O Paris Saint-Germain (PSG) venceu esta sexta-feira o Le Havre, por 4-1, no arranque da Liga francesa.

O reforço João Neves entrou na segunda-parte e foi preponderante. O médio ex-Benfica assinou duas assistências para golo.

O avançado Gonçalo Ramos foi titular no PSG e fez o passe para o primeiro golo, mas saiu lesionado num tornozelo aos 20 minutos de jogo.

Em declarações no final da partida, o treinador Luis Henrique mostrou preocupação com a lesão do internacional português.

"Não sou médico mas pareceu-me bastante grave. Não sei quantas semanas estará de fora mas é grave", disse o técnico do PSG.