Joga no Juventude, mas já não vai para novo: Nenê é o mais velho da história a marcar no Brasileirão

Em tempos foi o dono da camisola 10 do PSG. Depois de Valdo, Raí e Ronaldinho, Nenê. Atuou no Parque dos Príncipes durante duas épocas e meia, ao lado de gente como Makélélé, Pastore, Lavezzi e Zlatan Ibrahimovic.

Essa imagem, a de mais um brasileiro a encantar num jardim parisiense, ainda vive cintilante na lembrança, mas já foi há mais de 10 anos. Depois disso, Nenê jogou enfiado nas camisolas de Al-Gharafa, West Ham, Vasco, São Paulo, Fluminense e Juventude, onde chegou em 2023.

Este senhor nasceu em 1981. Ou seja, tem 43 anos. E é isso mesmo que nos traz aqui. O canhoto acabou de marcar um golo ao Inter, no Beira-Rio, e transformou-se no futebolista mais antigo, digamos assim, a fazer um golo no Brasileirão. Destronou o guarda-redes Rogério Ceni, portanto, que fez o último golo em 2015, ao Figueirense, de penálti, conta o “Globo Esporte”.

Há aqui duas coincidências que não podem passar ao lado. A primeira é a que o jogador mais velho a meter um golinho no Brasileiro joga no Juventude. A outra é que tem o mesmo nome do futebolista mais velho a jogar na Liga Portuguesa. A Renascença até falou com ele nas últimas horas. O jogador do Aves contou-nos sobre os truques que agora sabe e que não sabia com 24 anos, por exemplo.