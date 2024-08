Vitória vence outra vez o Zurique e confirma play-off da Conference League

O Vitória de Guimarães venceu os suíços do Zurique, por 2-0, e qualificou-se para o play-off da Conference League, o derradeiro degrau antes da entrada na terceira divisão europeia.

Os golos dos portugueses, treinados por Rui Borges, foram marcados por Telmo Arcanjo e Manu Silva.

Os minhotos tinham ganho por 3-0 na Suíça e confirmaram agora, no Dom Afonso Henriques, a eliminação do Zurique. Seguem-se agora os bósnios do Zrinjski Mostar, que esta noite superaram os búlgaros do Botev Plovdiv.

Na ronda anterior, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, o Vitória eliminou os maltês do Floriana.