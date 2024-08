Três detidos depois do esfaqueamento do pai de Lamine Yamal

O pai de Lamine Yamal, esfaqueado na quarta-feira num parque de estacionamento em Mataró, Catalunha, vai ficar mais dois ou três no hospital, pois tem sangue no pulmão.

Segundo o “Relevo”, Mounir Nasraoui, de 35 anos, encontra-se estável, apesar do “prognóstico grave” e de ter sido ferido gravemente pelo que terão sido várias facadas.

A polícia da Catalunha deteve três pessoas no seguimento do esfaqueamento a Mounir Nasraoui, o pai da nova estrela do Barcelona e a seleção espanhola de 17 anos, escreve o “The Guardian”.

Segundo o diário britânico, as autoridades contam ainda fazer mais uma detenção durante esta quinta-feira e afastam para já a tentativa de homicídio, pois existe uma investigação em curso.