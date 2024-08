Fez gestos racistas, perdeu o emprego e agora o Botafogo baniu-o do Estádio Nilton Santos

O jogo contava para a primeira mão dos oitavos de final da Copa Libertadores. A certa altura, um adepto do Botafogo fez um gesto racista, imitando um macaco, em direção aos adeptos do Palmeiras.

Depois de notícias que deram conta do despedimento desse adepto, um funcionário da Prefeitura de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, seguiu-se a reação do Botafogo de Futebol e Regatas, que partiu logo com um aviso: “Não será apenas uma nota fficial protocolar de repúdio e com frases enérgicas de ações futuras contra atos racistas”.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o clube que é treinado por Artur Jorge e que lidera o Brasileirão escreveu o seguinte: “O ‘torcedor’ que não representa os milhões que constituem o Botafogo foi identificado na manhã desta quinta (15) e será banido do Estádio Nilton Santos”, pode ler-se. A palavra “torcedor”, ou adepto, vem mesmo entre aspas, como quem diz que não é adepto de coisa nenhuma, que não pertence à família, que aqueles gestos não têm lugar num estádio de futebol.

“A vergonha que ocorreu na partida de ontem precisa ser exemplarmente punida, motivo pelo qual as autoridades policiais estão sendo informadas com todos os recursos disponíveis”, lê-se ainda na nota do clube.

Afinal, “racismo é crime” e “um crime sem perdão”, continua. “O Botafogo está comprometido em combater de forma ativa este mal e não medirá esforços para garantir que tais atos não tenham lugar no desporto e na sociedade como um todo.”

E concluiu: “O futebol tem um papel muito importante na construção social e influencia a vida de muita gente. Que os outros clubes e entidades desportivas sigam o mesmo caminho e que esta mensagem de conscientização surta efeito. Juntos, faremos o Botafogo e o futebol um exemplo de respeito e igualdade”.

O jogo terminou 2-1 para a equipa da casa. A segunda mão será jogada a 22 de agosto, em São Paulo, onde o Palmeiras de Abel Ferreira tem feito coisas admiráveis.