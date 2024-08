Dez meses de suspensão e reabilitação depois, Tonali vai voltar aos relvados

Noutra vida foi comparado a Andrea Pirlo. Sandro Tonali desmentiu, defendeu que diziam isso só por causa do cabelo. Pirlo, gentleman como sempre, confessou que não eram parecidos, pois Sandro era mais completo.

Nesta vida, já depois de jogar no AC Milan, o clube do seu coração, as armadilhas que apanham os mais distraídos ou vulneráveis apanharam-no. Meteu-se nas apostas online. E foi apanhado, pouco depois de se transferir por uma quantia milionária para o Newcastle, um clube pelo qual jogou apenas 12 vezes. O centrocampista italiano foi suspenso por 10 meses em outubro, encaminhado para a reabilitação e condenado a pagar uma multa de 20 mil euros.

Agora, 10 meses depois, está decretado o seu regresso aos relvados da Premier League. Foi o clube que o anunciou esta quinta-feira. “Podemos anunciar que o Sandro Tonali vai regressar à equipa na quarta-feira, 28 de agosto, depois de terminada a suspensão de 10 meses do futebol competitivo.”

O médio, de 24 anos, tem assim direito a uma segunda oportunidade. Na juventude, enfiado na camisola do Brescia e talvez por aí as comparações mais sérias com Andrea Pirlo, era tido como um dos maiores talentos do ‘calcio’.

O seu jogador preferido daquele Milan dos tempos modernos não era Pirlo, mas Gennaro Gattuso. Foi por isso que no Milan usou, depois de pedir autorização ao antigo dono, a camisola 8.

Agora, no Newcastle e afastadas as nuvens, voltamos a poder ver o mesmo, o número 8 dos 'magpies'.