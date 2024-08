Software passará a conduzir sorteio da Liga dos Campeões

O novo sistema da fase de grupos da Liga dos Campeões obrigará a uma alteração nos procedimentos do sorteio da prova, anunciado esta quarta-feira pela UEFA.

A grande novidade é a introdução de um software que ajudará no sorteio que era, até à data, feito totalmente manualmente. "Seriam precisas mil bolas para este novo sorteio", disse Stéphane Anselmo, diretor de competições da UEFA.

O início do procedimento será igual: alguém tirará a bola de um pote, mas o resto do sorteio que ditará todos os adversários na fase de liga será feito através de um software equipado com um algoritmo que calculará todas as opções simultaneamente, de forma a evitar impasses.

Com o novo formato, acabam os diferentes grupos e todas as equipas estarão listadas numa só classificação geral, uma liga, com 32 equipas.

Cada clube jogará oito partidas, mais duas do que no anterior sistema. Os primeiros oito clubes apuram-se diretamente para os oitavos de final, as seguintes 16 equipas vão disputar um "play-off" entre si e as últimas oito serão eliminadas. Cai ainda a transferência de clubes para a Liga Europa.

"Estivemos a pensar numa fórmula que tornasse a prova mais dinâmica. Somos adeptos e queremos aumentar a qualidade da competição para os adeptos. Aumentarão os jogos entre clubes de topo? Dará mais hipóteses aos clubes mais pequenos de se apurarem?", questionou o dirigente da UEFA.

De acordo com Anselmo, as simulações prevêem que uma média de 7.6 pontos é suficiente para que os clubes se apurem para o "play-off" da prova.

"Um golo em Paris pode eliminar um clube de Liverpool e um penálti em Istambul pode ter influência no apuramento de um clube de Amesterdão. Toda a Europa passará a estar conectada naquela noite", disse.