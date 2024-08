Pai de Lamine Yamal em estado grave após ter sido esfaqueado

O pai do jogador Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, foi esfaqueado num parque de estacionamento perto de Barcelona. A informação está a ser avançada pelo jornal "La Vanguardia".

De acordo com a publicação, o incidente aconteceu esta quarta-feira e Nasraoui foi transportado para o hospital onde está em estado grave, mas estável.

A polícia da Catalunha já terá detido vários suspeitos, sendo que ainda não é conhecido qual o motivo do ataque.

Lamine Yamal, de 17 anos, é uma das figuras do Barcelona e foi peça essencial da conquista do Campeonato da Europa pela seleção espanhola, com um golo e quatro assistências no torneio. O seu pai tornou-se uma figura conhecida ao seu entorno, com várias declarações que se tornaram mediáticas.