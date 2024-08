Neerlandês Daley Blind termina carreira internacional aos 34 anos

O defesa, filho de Danny Blind, também antigo internacional neerlandês e 'lenda' do Ajax, integrou a seleção dos Países Baixos que atingiu as meias-finais do Mundial de 2014 e os quartos de final de 2022, tendo sido derrotada pela Argentina em ambas as edições.

"Está a surgir uma nova geração talentosa e, após uma boa conversa com o selecionador nacional, é altura de me concentrar totalmente no meu clube e na minha família. Mais uma vez, foi uma grande honra. Foram anos fantásticos", assinalou o jogador do Girona.

Blind, que usa um desfibrilhador depois de ter-lhe sido diagnosticada uma inflamação do miocárdio, em 2019, completou a 108.ª e última internacionalização em 02 de julho de 2024, frente à Roménia, dos oitavos de final do Europeu de 2024 (vitória 'laranja' por 3-0).