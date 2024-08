Depois da fartura estragar as férias a Ancelotti, inaugura-se a era Mbappé: esta noite há Real-Atalanta

A lista da “Marca” com este tema continua . Owen estreou-se em Palma de Maiorca. Kaká em Toronto. Cristiano Ronaldo teve um primeiro dia no escritório na cinzenta e hesitante Dublin, contra o Shamrock Rovers, assim como Karim Benzema. Luka Modric só teve de se deslocar ao Santiago Bernabéu e logo contra o Barcelona para saber se apreciava o sabor da responsabilidade eterna.

Tudo começou com Luís Figo, em 2000. O português que levantava uma sobrancelha quando jogava, tal era o foco e a fome, estreou-se em Munique. Um ano depois, Zidane usou a vestimenta branca pela primeira vez em Lausanne. O senhor fenómeno, Ronaldo Nazário, experimentou o que era ser futebolista do Real em Madrid, contra o Alavés. Beckham foi em Pequim, diante da Dragon Team.

Outra ideia feliz é ocupar uma das cadeiras do Stadion Narodowy. É aí, esta noite, que Kylian Mbappé vai começar a desenhar o suculento legado com a farda do Real Madrid. É mais um beijo na testa da narrativa galáctica deste clube.

Em Varsóvia, uma cidade profundamente ferida pelas agonias e pelas violências do século XX, existem muitos lugares que valem a pena visitar. O Castelo é um deles. O Palácio da Cultura e da Ciência é outro. A Igreja de Santa Ana também está bem. Tal como o Palácio Presidencial ou o palácio onde Napoleão conheceu Maria Walewska e onde mora agora o Ministério da Cultura . Caminhar pela Krakowskie Przedmiescie, uma avenida com lembranças distantes e dolorosas, é uma boa ideia.

Gasperini viu a sua equipa ser reforçada por Nicolò Zaniolo, Ibrahim Sulemana e Mateo Retegui, o avançado que procura oferecer a Mbappé o mesmo tratamento que Mário Jardel deu a Figo, na estreia oficial do então ex-capitão do Barça, em agosto de 2000. Luís Figo teve de curvar-se perante a excelência de um tal de Hagi e os golos de Jardel.

Questionado sobre os ventos e ventanias que às vezes viram balneários do avesso, o treinador italiano, o maior campeão da Liga dos Campeões e com títulos nacionais em cinco países, desvalorizou. “É muito são [o balneário], é muito limpo”, comentou este treinador que podia dar workshops e doutoramentos inteiros sobre lideranças tranquilas. “E isso é o que queremos conseguir esta temporada. Não há príncipes ou rei, há um grupo.” O aviso está dado e a sua sobrancelha, esta sim a mais poderosa do mundo, estará por aí a cobrar.

De branco vão estar também Vinícius, Rodrygo e Bellingham (e Endrick, e Arda Guler...). E os outros todos (menos Camavinga, que se magoou com gravidade na véspera). E foi isso mesmo que estragou as férias de dom Carlo. "É um problema gordo", confessou. "Durante todo o verão pensei em quem vou meter e em quem não vou meter. Estragou-me as férias. É uma coisa muito simples: os jogadores bons e inteligentes aportam sempre e tornam as coisas fáceis."

O Real Madrid volta ao ativo, àquela sua labuta muito específica de atacar mais um troféu, esta quarta-feira. A Atalanta de Gian Piero Gasperini é o rival na Supertaça Europeia. Com o título de campeões da Europa, Carlo Ancelotti recebeu um dos maiores talentos que desliza pelos jardins do futebol: Mbappé.

O futebol europeu das grandes decisões regressa esta noite, mas nem tudo são rosas. Dani Carvajal, campeão europeu de seleções, não está contente.

“O calendário não faz sentido nenhum”, comentou na véspera do jogo com os italianos de Bérgamo, sensivelmente um mês depois da final do Euro 2024. “É impossível jogar no melhor nível com tantas viagens. As entidades adequadas devem analisar isto porque os jogos estão a baixar na qualidade. Nós e as nossas famílias sofremos com isso.”

De acordo com o “The Athletic”, a Federação Internacional das Associações de futebolistas (FIFPro) avançou com um processo legal contra a FIFA, em julho, por causa dos Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Mas voltemos ao futebol.

Gasperini falou em "orgulho" para atacar esta final, mesmo sem algumas figuras importantes, nomeadamente Scamacca. “Para mim, é essencial que a equipa faça um bom jogo sem pensar em quem está lá e quem não está”, disse o arquiteto da vitória na Liga Europa, de cabelos brancos e ideias arrojadas.

Já um final feliz, que vive lá longe no horizonte, é complicado, admite o técnico, de quem Ancelotti diz ser amigo. “As probabilidades são ainda menores do que aconteceu contra o Leverkusen [na final da Liga Europa], porque é um obstáculo ainda maior, mas, às vezes, a motivação também ajuda a subverter as previsões.”

Fica mais um aviso.