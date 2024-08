"Estou orgulhoso dos jogadores". José Mourinho não vai estar na Liga dos Campeões

O Fenerbahçe, orientado por José Mourinho, está fora da Liga dos Campeões após empatar com os franceses do Lille na segunda mão da terceira pré-eliminatória a um golo.

Depois da derrota em França, por 2-1, os turcos estavam obrigados a vencer para manterem vivo o sonho de chegar à fase de grupos.

O Fenerbahçe esteve muito perto de cair ainda no tempo regulamentar, mas um autogolo de Diakité, aos 91 minutos, levou o jogo para prolongamento.

A equipa de Mourinho viu-se em vantagem numérica quando Mandi recebeu um vermelho direto aos 109 minutos, mas o jogo ficou decidido sem necessidade de penáltis pouco depois.

Uma mão na área, confirmada com recurso da VAR e com motivos para muitos protestos, deu origem a um penálti cobrado com sucesso aos 116 minutos de jogo. O Lille empatou por Jonathan David e apurou-se para o "play-off".

No final do encontro, Mourinho elogiou o desempenho da equipa: "Eu sou honesto e disse aos jogadores que estava orgulhoso deles porque fizeram tudo para vencer. Foram duas bolas foram no poste e muitas oportunidades. Uma equipa merecia vencer, mas a outra é que passou".

Deixou ainda reparos à arbitragem, com dedo apontado ao penálti que decidiu a eliminatória.

"Seria melhor para mim se não falasse sobre o penálti. Só o árbitro sabe porque foi assinalado, o VAR e os especialistas da UEFA. O que eu sei é que estou orgulhoso da equipa", terminou.

O Fenerbahçe continua sem chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões desde 2009 e cai direto para a fase de grupos da Liga Europa.

[Editado às 23h15 - declarações de Mourinho]