De Ligt muda-se para o Manchester United, que já gastou mais de 100 milhões em centrais

O Manchester United anunciou a contratação do central neerlandês Matthijs de Ligt e do lateral Nouassair Mazraoui, vindos do Bayern de Munique.

De acordo com a imprensa internacional, de Ligt, de 25 anos, custa perto de 50 milhões de euros. Assinou um contrato válido por cinco épocas, mais uma de opção.

De Ligt esteve as últimas duas épocas no Bayern de Munique, onde perdeu espaço na época passada. Antes, jogou na Juventus e no Ajax, onde foi formado e treinado pelo atual técnico dos "red devils", Erik ten Hag.

"Assim que soube que o United me queria, fiquei muito entusiasmado pela oportunidade de representar um clube tão histórico. Fiquei impressionado com a visão de futuro e o papel que me imaginaram a ter. O treinador teve um papel muito importante nos meus primeiros anos de carreira, sabe tirar o melhor de mim e estou motivado para voltar a trabalhar com ele", disse.

O United, que perdeu o central Raphael Varane este verão, já gastou mais de 100 milhões de euros numa nova dupla de centrais depois da contratação do francês Leny Yoro por 65 milhões de euros.

Já Mazraoui também trabalhou com ten Hag no Ajax, clube onde foi formado. Assinou um contrato de apenas três anos.

"É incrível estar aqui e mal posso esperar por jogar em Old Trafford com esta camisola", disse.

Chega para substituir Wan-Bissaka, que se mudou para o West Ham, e para disputar a titularidade com o português Diogo Dalot.