Julián Álvarez é o substituto de Morata no Atlético de Madrid

Pep Guardiola já tinha anunciado, mas o Atlético de Madrid oficializou a transferência de Julián Álvarez, que assinou contrato por seis temporadas.

O ponta de lança argentino de 24 anos é o substituo de Álvaro Morata, que deixou o Atlético para assinar pelo AC Milan. De acordo com o treinador dos "citizens", Álvarez quis deixar o campeão inglês.

Álvarez esteve as últimas duas épocas no Manchester City, onde acaba por ficar na sombra de Erling Haaland. Ainda assim, destacou-se com 36 golos e 17 assistências em 103 jogos disputados.

Segundo a imprensa internacional, o Atlético de Madrid investiu 75 milhões de euros para contratar o internacional argentina. Álvarez foi uma das figuras da conquista do Mundial do Qatar pela Argentina, marcando quatro golos em sete jogos disputados.

A transferência foi anunciada de forma caricata, utilizando um desenho da personagem homem-aranha, que dá a alcunha ao novo jogador do Atlético de Madrid.

Álvarez torna-se na transferência mais cara do futebol europeu este verão, superante os 65 milhões que o Tottenham investiu em Dominic Solanke e os 62 milhões que o Manchester United gastou em Leny Yoro. O português Pedro Neto foi o quarto mais caro, no quarto lugar da lista, sendo que o Chelsea pagou 60 milhões pela sua transferência.