Agora é oficial: João Neves é futebolista do PSG

O acordo entre lisboetas e parisienses rondará os 60 milhões mais 10 milhões em bónus (e o empréstimo de Sanches). O Benfica perde assim um menino que muito agradava aos adeptos.

João Neves esteve no Euro 2024 e já atuou nove vezes pela seleção portuguesa. O selecionador português, Roberto Martínez, chegou a dizer que ele nasceu para jogar na seleção.

O centrocampista foi uma figura importante no título do Benfica em 2022/23 e deu peso ao protagonismo na época que passou, embora a equipa tenha perdido a qualidade e o andamento que tinha apresentado no ano do título.