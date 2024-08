A Argentina, de Otamendi, é derrotada pela França e cai do torneio olímpico de futebol.

A seleção das pampas perdeu 1-0 diante dos gauleses, a jogar em Bordéus.

O único golo da partida foi apontado por Jean Philippe Mateta, aos cinco minutos.

A França ainda marcou outro golo, mas o lance acabou anulado pelo VAR.

As férias do capitão do Benfica começam mais cedo, a não ser que o atleta vá diretamente para a Luz, dado que a pré-época dos encarnados já começou.