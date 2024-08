Oficial. Paulo Bernardo deixa Benfica e assina pela Celtic

O Celtic oficializou a contratação de Paulo Bernardo em definitivo.

O médio assina pela equipa escocesa até 2029.

O Benfica recebe cerca de três milhões de euros e fica com parte do passe do internacional sub-21.

Na temporada passada, o jogador, de 22 anos, fez quatro golos e três assistências em 33 jogos pelo Celtic.

“É fantástico para mim e um grande passo na minha carreira. Gostei muito da época passada. Adoro o clube, os adeptos e a cidade, por isso é muito bom estar aqui novamente”, disse Paulo Bernardo, aos meios do Celtic.