Marcelo assinala "contributo" do governo de Costa para candidatura ao Mundial 2030

O Presidente da República destaca o "contributo" do governo de António Costa para a candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos à organização do Mundial 2030, apresentada esta segunda-feira.

Em nota publicada no site oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa "saúda a apresentação formal da candidatura conjunta" e felicita a Federação Portuguesa de Futebol, em especial o seu presidente, Fernando Gomes.

O termina a nota "assinalando o contributo do [anterior] Governo, presidido pelo primeiro-ministro António Costa, continuado pelo atual Governo, presidido pelo primeiro-ministro Luis Montenegro".

As federações de futebol de Portugal, Espanha e Marrocos entregaram, esta segunda-feira, o dossier da candidatura à organização do Campeonato do Mundo de 2030.