Candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos ao Mundial 2030 entregue à FIFA

Portugal, Espanha e Marrocos apresentaram à FIFA o dossier de candidatura à organização do Mundial 2030, esta segunda-feira.

Num evento realizado nas instalações da FIFA em Paris, os líderes das federações em causa entregaram o documento ao presidente do organismo que tutela o futebol mundial, Gianni Infantino, que destacou que os três países "já deram muito ao futebol".

"São países com uma grande paixão pelo jogo, grandes capacidades de organização e uma visão comum do que deve ser o futebol e os seus valores. É fantástico que tenham unido dois continentes de forma a alcançar o sonho de organizar o Campeonato do Mundo da FIFA. O futebol une o mundo e esta candidatura prova isso mesmo", enalteceu.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o dossier de candidatura detalha a visão da candidatura e o planeamento técnico a nível de transportes, alojamento e segurança. Também cataloga as cidades anfitriãs e os estádios propostos para o torneio centenário.

Portugal, Espanha e Marrocos vincaram a ambição “para o futebol, para o mundo, para o futuro”, sentimento espelhado no slogan "YallaVamos", conforme explicou o presidente da FPF, Fernando Gomes.

"O dossier de candidatura, hoje aqui entregue, antecipa uma agenda para o futuro. É uma candidatura que inclui aspetos ambientais como um pilar estruturante do evento, uma candidatura que combina as necessidades da competição com as expectativas das cidades anfitriãs do Campeonato do Mundo, e uma candidatura que promove a inclusão e a diversidade para todos. Esta é a base sobre a qual assenta toda a nossa proposta”, realçou.

A confirmação de Portugal, Espanha e Marrocos como países anfitriões do Mundial 2030 - dado que não há mais nenhuma candidatura na corrida - deverá acontecer no Congresso da FIFA de 11 de dezembro de 2024. O torneio começará, contudo, no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, em celebração dos 100 anos do primeiro Campeonato do Mundo.