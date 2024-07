Argentina com empate dramático e Espanha com triunfo difícil

Os Jogos Olímpicos ainda não começaram, oficialmente, mas já se joga no torneio de futebol.

A Argentina, com Otamendi no onze, empatou 2-2 contra Marrocos, num final dramático no estádio Estádio Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne).

Os marroquinos entraram melhor e bisaram por Soufiane Rahimi, avançado do Al-Ain.

Na segunda parte os argentinos reagiram e marcaram por Giuliano Simeone e Cristian Medina, aos 90'+16, após grande insistência na área.

Na segunda jornada da fase de grupos, a Argentina vai defrontar o Iraque e Marrocos a Ucrânia.

Noutro grupo, a Espanha derrotou o Uzbequistão, por 2-1, no Parque dos Príncipes.

Pelos espanhóis marcaram Marc Pubill, após assistência de Abel Ruiz, e Sergio Gomez (depois de minutos antes ter desperdiçado uma grande penalidade).

Já pela equipa uzbeque ainda empatou Shomurodov, jogador da Roma.

Os Jogos Olímpicos abrem oficialmente na próxima sexta-feira.