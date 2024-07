Belotti no Como? Lamela no AEK? Algumas surpresas do mercado de transferências

Os mercados de transferências tanto nos dão acordos multimilionários e sonantes, como a transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid ou a de Savinho do Girona para o Manchester City, como também nos dá algumas surpresas.



A janela do verão de 2024 tem trazido algumas surpresas. O recém-promovido Como, treinado por Cesc Fàbregas, já apresentou três nomes sonantes. Belotti, o avançado de 30 anos que estava ligado à AS Roma, assinou pelo conjunto do norte de Itália, juntamente com Pep Reina e Alberto Moreno. A equipa detida por, entre outros sócios, Thierry Henry tem visto vários jogadores mediáticos serem-lhe associados, nomeadamente Varane, o histórico central francês. O Como terminou a Serie B, em 2023/24, na segunda posição e garantiu o regresso à elite do calcio.

Por terras gregas, o AEK de Atenas também tem feito movimentações surpreendentes. O guarda-redes albanês Strakosha abandonou os ingleses do Brentford para reforçar a baliza da equipa helénica. O reforço mais mediático do AEK, no entanto, foi canhoto argentino Erik Lamela. O ex-jogador de Tottenham e Sevilha assinou a custo zero, após três anos na equipa da Andaluzia.

O seu compatriota Roberto Pereyra, ex-jogador de Juventus e Watford, também assinou a custo zero com a equipa da capital da Grécia.

Em terras espanholas, o Celta de Vigo fez regressar o galego Borja Iglesias, após uma passagem menos conseguida, apesar dos títulos de campeão e vencedor da Taça, no Bayer Leverkusen. O Girona, que se vai estrear na Liga dos Campeões, voltou a contratar um internacional neerlandês. Após a contratação de Daley Blind em 2023, os catalães contrataram, por 500 mil euros, o médio Donny van de Beek, que pertencia aos quadros do Manchester United.

No resto da Europa e do mundo não faltam contratações que empurram o queixo para o chão. Óliver Torres, ex-Porto, assinou pelos mexicanos do Monterrey, enquanto Ivan Rakitic voltou à Croácia, para representar o Hajduk Split.

No Brasil, e apesar de ser por empréstimo, o Botafogo do português Artur Jorge contratou o campeão mundial e estrela em ascensão Thiago Almada, que em janeiro vai mudar-se para os franceses do Olympique Lyon.

O mercado de transferências, em grande parte dos países da Europa, termina à meia-noite de 1 de setembro.