Mundial 2030. Federação espanhola já escolheu os 11 estádios

A Real Federação Espanhola de Futebol já elegeu os 11 estádios espanhóis para o Mundial que irá sediar em 2030 em conjunto com Portugal e Marrocos.

Santiago Bernabéu (Madrid), Wanda Metropolitano (Madrid), Camp Nou (Barcelona), RCDE (Barcelona), Anoeta (San Sebastián), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilha), La Rosaleda (Málaga), Nueva Romareda (Saragoça), El Riazor (Corunha) e San Mamés (Bilbau) são os recintos eleitos.

Ficaram de fora os estádios Mestalla(Valência) e Balaídos (Vigo).

A Espanha vai, ainda, colocar 45 centros de treino - espalhados por todo o território, incluindo as ilhas - ao dispor das seleções apuradas para o Campeonato do Mundo do centenário, cujos primeiros três jogos, para assinalar a efeméride, se realizarão no Uruguai, na Argentina e no Paraguai.

No caso de Portugal, a escolha é simples, pois só três estádios cumprem o requisito de lotação mínima de 40 mil espectadores imposta pela FIFA: Luz, que é candidata a receber uma das meias-finais, Dragão e Alvalade.

As escolhas da candidatura ibero-marroquina serão ratificadas no dia 11 de dezembro pela FIFA, em assembleia-geral. Contudo, só posteriormente revelará que estádios é que receberão jogos do Mundial 2030.