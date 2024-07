Álvaro Morata segue para o AC Milan

O capitão da seleção espanhola, que se sagrou campeão europeu há dias, assinou contrato até junho de 2028, com a opção de mais uma temporada.

Recorde-se que Morata, atualmente com 31 anos, já jogou na Juventus. Curiosidade: quando jogou no campeonato italiano tinha como companheiro de equipa o português Cristiano Ronaldo, que também já tinha encontrado anteriormente no Real Madrid, anos antes.