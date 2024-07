Podence dá soco a adversário em reposta a alegado insulto racista contra um companheiro

Na segunda parte, de acordo com o Wolves, Hwang foi alvo de alegados insultos racistas por parte de um jogador do Como, o que levou a uma altercação entre atletas de ambas as equipas ao minuto 68. Durante a confusão, Podence socou um central da equipa italiana, que seria o autor do comentário em causa, e viu o cartão vermelho direto.

Daniel Podence foi expulso no encontro de preparação entre Wolverhampton Wanderers e os italianos do Como, na segunda-feira, por dar um soco a um adversário, em resposta a alegados insultos racistas contra o seu companheiro Hwang Hee-chan.

Sobre a expulsão de Podence, O'Neill admitiu que "há formas de lidar com casos como este", contudo, também considerou que a resposta do internacional português, de 28 anos, ao sucedido demonstra a união da equipa: "Somos um grupo. Vamos falar sobre isto mais tarde."

No final da partida, em comunicado, o Wolves sublinhou que "racismo ou discriminação de qualquer forma é completamente inaceitável e nunca deve ficar sem resposta", e informou que submeterá uma queixa formal à UEFA.

Também em nota oficial, o Como frisou que "não tolera o racismo e condena todas as suas formas da forma mais forte possível". Contudo, revela igualmente que questionou o defesa em questão sobre o alegado insulto racista. O jogador afirmou que o comentário que fez, para um colega, foi "ignora-o, ele acha que é o Jackie Chan".

"Depois de uma longa conversa com o nosso jogador, estamos confiantes que foi em referência ao nome do jogador [Hwang Hee-chan] e às constantes referências a 'Channy' [alcunha do sul-coreano] feitas pelos próprios companheiros no campo. No que nos diz respeito, o nosso jogador não disse nada de forma derrogatória", lê-se.

Formado no Sporting, Daniel Podence está no Wolverhampton desde janeiro de 2020, quando foi comprado, por sete milhões de euros, ao Olympiacos. Na temporada passada, foi emprestado aos gregos, que ajudou a conquistar a Liga Conferência, no entanto, esta época, está de volta a Inglaterra.