Gareth Southgate deixa seleção inglesa após perder final do Euro 2024

Antigo defesa-central de Crystal Palace, Aston Villa, Middlesbrough e da seleção inglesa, Gareth Southgate começou a carreira de treinador no último clube que representou como jogador. Em 2014, assumiu o comando dos sub-21 de Inglaterra, no entanto, caiu na fase de grupos do Euro 2015 da categoria. Em 2016, subiu à seleção principal.

No Mundial 2018, a primeira grande competição como selecionador inglês, Gareth Southgate levou os Três Leões às meias-finais. O mesmo resultado obteve na Liga das Nações de 2019, conquistada por Portugal. Em 2020, quase tocou o céu: chegou à final do Europeu, mas perdeu nos penáltis com a Itália, depois de empate (1-1) no prolongamento.

Na Liga das Nações 2022/23, não passou da fase de grupos, ao passo que, no Mundial 2022, ficou pelos quartos de final. Neste Euro 2024, apesar de todas as críticas, Southgate conseguiu levar a Inglaterra à final, porém, voltou a perder, agora diante da Espanha, por 2-1.