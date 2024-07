Shaqiri anuncia despedida da seleção da Suíça

O avançado Xherdan Shaqiri anunciou esta segunda-feira a saída da seleção suíça, depois de 14 anos a representá-la, a última vez no Euro'2024, competição em que os helvéticos foram afastados nos quartos de final.



“Sete torneios, muitos golos, 14 anos com a seleção suíça de futebol e momentos inesquecíveis. É tempo de dizer adeus à equipa nacional. As grandes memórias permanecem e quero dizer a todos vós: obrigado!”, escreveu o jogador nas redes sociais.

Pela seleção principal da Suíça, o avançado, de 32 anos, disputou 125 jogos e marcou 32 golos, num período entre março de 2010 e julho deste ano, com o último jogo a ser diante da Inglaterra, quando entrou aos 109 minutos do prolongamento.

A Suíça acabou eliminada nas grandes penalidades (5-3), depois de um empate a 1-1 após prolongamento.

Shaqiri, que conta na carreira com duas Ligas dos Campeões, com o Bayern Munique e com o Liverpool, joga desde 2022 na equipa norte-americana dos Chicago Fire.