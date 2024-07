Copa América. Uruguai em terceiro, Canadá em, quarto

O Uruguai conquistou sexta-feira o terceiro lugar da edição 2024 da Copa América em futebol, ao bater o estreante Canadá no desempate por penáltis, depois de 2-2 nos 90 minutos.

No jogo disputado em Charlotte, na Carolina do Norte, Rodrigo Bentancur deu vantagem aos uruguaios, aos oito minutos, tendo os canadianos dado a volta ao resultado, com golos de Ismaël Koné, aos 22, e Jonathan David, aos 80.

No tempo de compensação, aos 90+2, Luís Suárez restabeleceu a igualdade.

O bronze decidiu-se nas grandes penalidades, com a marca de 4-3. O Uruguai marcou as quatro tentativas de que dispôs, enquanto o Canadá falhou duas de cinco, com Koné a permitir a defesa a Sergio Rochet e Alphonso Davies a atirar um "panenka" à barra.