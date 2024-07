Bielsa. “Como não defender a tua mãe, a tua irmã, a tua mulher, um bebé?

O selecionador do Uruguai, Marcelo Bielsa, defendeu os seus jogadores e deixou duras críticas aos organizadores da Copa América, que está a decorrer nos Estados Unidos.

Em causa o que aconteceu no final do jogo Uruguai – Colômbia, da Copa América. Alguns jogadores subiram às bancadas e confrontaram adeptos colombianos, alegadamente, preocupados com as famílias que estavam no estádio.

“Como não vais defender a tua mãe, a tua irmã, a tua mulher, um bebé? Os argumentos para que isso não suceda falharam. Prevenção e porta de escape. A pergunta deveria ter sido aos organizadores. Não sei quem são”, referiu.

Bielsa acrescentou: "Estamos nos Estados Unidos. Um país que, entre aspas, é o país da segurança, da prevenção. Segunda questão: se a prevenção falha, o que pode acontecer, havia um recurso da porta de escape. Isso aconteceu? Não!".