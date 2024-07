Copa América 2024. Confrontos entre adeptos colombianos e jogadores uruguaios após o apito final

Em declarações à imprensa após o fim da partida, o capitão uruguaio, José María Giménez, criticou a organização do torneio. "Isto foi um desastre. A nossa família correu perigo. Por favor, tenham cuidado, as nossas famílias estão nas bancadas, estão lá bebés recém-nascidos. Foi horrível. Não havia polícias para defenderem os nossos entes queridos. Juntaram um grande grupo de adeptos colombianos junto às nossas famílias, o que causou os confrontos", explica.

Já o selecionador uruguaio, Marcelo Bielsa, afirmou que achava que o confronto se tinha dado como terminado dentro de campo. “Pensei que o incidente se tinha concluído após a discussão no meio campo, tanto que quando o vi fui direto para os balneários... Achei que estavam a agradecer aos adeptos pelo apoio, mas depois soube que houve alguns problemas.”

O placar do jogo entre as seleções colombiana e uruguaia marcou o resultado de uma bola a zero, golo do médio do Crystal Palace Jefferson Lerma, aos 39 minutos, apurando assim os colombianos para a final da Copa América 23 anos depois.

A final será jogada na madrugada do proximo domingo à 01h00, entre a Argentina de Leo Messi e a Colômbia de James Rodríguez, no Hard Rock Stadium, em Miami.