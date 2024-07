Colômbia com 10 elimina Uruguai e está na final da Copa América

A Colômbia qualificou-se na quarta-feira para a final da 48.ª edição da Copa América em futebol, ao bater o Uruguai por 1-0, no Bank of América Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte.

Um golo de Jefferson Lerma, aos 39 minutos, selou a vitória do ‘onze’ comandado pelo argentino Néstor Lorenzo, que atuou com 10 toda a segunda parte, devido à expulsão de Daniel Muñoz, por acumulação de amarelos, aos 45+1 minutos.

Na final, marcada para domingo, pelas 20h00 locais (01h00 de segunda-feira em Lisboa), em Miami, na Florida, os ‘cafeteros’, vencedores da prova em 2001, defrontam a Argentina, que conta 15 troféus e é a detentora do título.