Islandês escolhido para selecionador da Irlanda

O islandês Heimir Hallgrímsson vai ser o novo selecionador da Irlanda de futebol, com o objetivo de garantir a qualificação para o Mundial 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá, anunciou a federação irlandesa.

"No início deste ano, identificámos Heimir como o nosso candidato número um. As suas qualidades e experiência correspondem aos nossos critérios", justificou o diretor da Federação Irlandesa de Futebol (FAI) Marc Canham.

O treinador, de 57 anos, acabou de renunciar à liderança da Jamaica que, na fase de grupos da Copa América, em curso, sofreu três derrotas em outros tantos jogos, com México, Equador e Venezuela.

Hallgrímsson, que orientava a Jamaica desde 2022, vai suceder a John O'Shea, que em novembro tinha substituído Stephen Kenny.

"Heimir não só tem uma experiência significativa a nível internacional com dois países diferentes, mas também teve resultados na qualificação para grandes torneios internacionais e desempenhou um papel na progressão das equipas no ranking da FIFA", acrescentou Marc Canham, referindo-se igualmente à sua passagem pelo Al-Arabi, do Qatar.

Trabalhou também com o sueco Lars Lagerback na seleção da Islândia que no Euro2016 afastou a Inglaterra nos oitavos de final, com 2-1.

"Temos uma equipa jovem e apaixonada, com potencial real. Este ano temos jogos importantes na Liga das Nações e, para o ano, esperamos uma grande campanha de apuramento para o Mundial2026", completou o dirigente.