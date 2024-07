Renato Veiga no Chelsea? "Tem perfil parecido com o do Palhinha", diz Filipe Pedro

De dispensado do Sporting a surpresa do mercado: Renato Veiga estará muito próximo de ser o próximo reforço do Chelsea. O médio assumiu-se na equipa do Basileia, despertou a atenção de um gigante, mas quem o orientou na formação leonina não esconde que não contava com este voo tão cedo.

Filipe Pedro, adjunto da seleção de Angola, treinou Renato Veiga nos sub-23 do Sporting e viu qualidade no jovem desde cedo, no entanto, assume que não se perspetivava uma subida a pique tão cedo, ainda para mais vindo de um contexto de dispensado.

"Desde o início pareceu-me um jogador bastante interessante. Pela estampa física, canhoto, com boa qualidade na construção e na definição e muito agressivo nos duelos. Um jogador muito completo e versátil. Mas não tinha certeza sobre quais podiam ser, no futuro, as valências dele e sem dizer que de certeza que ia chegar a patamares elevadíssimos", explica a Bola Branca o adjunto de Pedro Gonçalves nos Palancas Negras.



Por que saiu Renato Veiga do Sporting?

Por mais estranho que possa parecer, a viagem de dispensado de Alvalade a potencial reforço do Chelsea tem uma explicação bastante simples. Filipe Pedro não aponta erros ao Sporting, mas sim o facto de o meio-campo estar bem apetrechado em 2021/22, com João Palhinha, Manuel Ugarte e Matheus Nunes.

"Temos de entender que ele não conseguia - com todo o respeito pelo Renato, que é um grande jogador e pode ser ainda melhor no futuro - oferecer a mesma competência e regularidade que aqueles três jogadores. Temos de perceber o contexto de cada clube. Naquela altura, não era uma necessidade do Sporting", admite.

E Renato Veiga precisava de regularidade. Depois de um empréstimo falhado aos alemães do Augsburgo, que acabaram por devolvê-lo ao Sporting, o médio acabou por seguir viagem para a Suíça. Na época passada e já no Basileia, encontrou espaço e foi aposta regular.