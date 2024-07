Nordsjaelland e Eintracht Frankfurt no caminho de Benfica e Sporting na Champions feminina

Estão encontrados os adversários de Benfica e Sporting na primeira ronda da Liga dos Campeões. A edição desta temporada termina em Lisboa, com o Estádio José Alvalade a receber a final, em maio.

As 'águias', campeãs nacionais, vão defrontar as campeãs da Dinamarca, o Nordsjaelland, que se estreia na prova. Em caso de vitória, o Benfica, que caiu nos quartos de final da época passada, terá encontro marcado com o vencedor da eliminatória entre Sarajevo e Kaksvic.

O Sporting, de regresso à Liga dos Campeões depois de cinco épocas de ausência, encontra as alemãs do Eintracht Frankfurt e, em caso de vitória, defronta o Minsk ou o Breidablik no acesso à segunda ronda.

'Águias' e 'leoas' terão de passar duas rondas para chegarem à fase de grupos da Liga dos Campeões. Os primeiros jogos estão marcados para o dia 4 de setembro.