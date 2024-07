Manchester United renova contrato com Erik ten Hag

O Manchester United anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com o treinador Erik ten Hag por mais uma época, agora até 2026.

"Estou muito satisfeito por ter chegado a acordo com o clube. Olhando para os últimos dois anos, podemos ter orgulho nos dois troféus que vencemos e no progresso que fizemos desde que cheguei. No entanto, há muito trabalho a ser feito para chegar ao nível que este clube exige, que é lutar por títulos internos e europeus", disse o holandês.

Ten Hag, de 54 anos, esteve perto de ser despedido, segundo a imprensa inglesa. Sir Jim Ratcliffe, um dos novos proprietários do clubes, defendeu a continuidade do técnico e considera que o problema do clube não está no treinador.

O clube chegou a reunir com Thomas Tuchel, mas acabou por decidir prolongar a ligação com o atual treinador.