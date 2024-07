Corinthians despede o treinador António Oliveira

O Corinthians anunciou, esta terça-feira, o despedimento do treinador português António Oliveira.

Em nota oficial, o clube unciou ainda a saída dos quatro adjuntos: Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio

"Eles foram comunicados no início da tarde desta terça-feira, em reunião com o executivo de futebol, Fabinho Soldado. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras", pode ler-se na nota.

O Corinthians está no 19.º e penúltimo lugar do Brasileirão, apenas com uma vitória em 13 jornadas disputadas. O mau momento de forma levou até à invasão do centro de treinos por parte de alguns adeptos.

António Oliveira, de 41 anos, já passou pelo Cuiabá, Coritiba e Athletico Paranaense no futebol brasileiro.